Киев, 4 марта, 2025, 04:24 — ИА Регнум. Обращение с требованием инициировать процедуру импичмента главы киевского режима Владимира Зеленского направил спикеру Верховной рады Украины Руслану Стефанчуку депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене. Об этом 3 марта сообщил сам депутат в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Сегодня, 3 марта 2025 года, я направил председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку официальное обращение с требованием инициировать процедуру импичмента Владимира Зеленского. Основанием для этого стал его дипломатический провал в Белом доме, в результате чего Украина потеряла безусловную поддержку США», — пояснил Дубинский.

По мнению депутата Рады, причиной дипломатического провала Зеленского стали некомпетентное управление страной, разрушительная внешняя политика, репрессии против оппозиции и узурпация власти Зеленским. При этом Дубинский полагает, что Верховная рада начнёт саботировать начало процедуры импичмента, так как из опасений в развале правящей парламентской коалиции.

«Я требую немедленного созыва внеочередного заседания парламента для рассмотрения вопроса о создании специальной следственной комиссии, а также выдачи подписных листов для сбора необходимых 220+ подписей депутатов», — пояснил Дубинский.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в США предложили главе киевского режима Зеленскому либо извиниться за перепалку с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, либо уйти в отставку. Как отметила американская газета The Washington Post, американский лидер в сложившейся ситуации может проявить великодушие и указать путь к примирению, когда Зеленский извинится.

28 февраля в Белом доме состоялась встреча Трампа с Зеленским, в ходе которой президент США заявил о «неминуемости» перемирия в украинском конфликте. В свою очередь глава киевского режима настаивал на продолжении боевых действий и заявил, что украинская сторона не будет принимать перемирия без «гарантий безопасности» от США.

Помимо этого, Зеленский попытался возражать американскому лидеру и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, даже позволив себе нецензурную брань. После этого Трамп выгнал главу киевского режима и не стал подписывать с Украиной соглашение о полезных ископаемых. Газета The New York Times 3 марта написала, что президент США хочет провести встречу с членами своей команды по национальной безопасности для рассмотрения и, вероятно, принятия ряда мер в отношении Украины. Отмечалось, что в число таковых может быть включена возможность прекращения американской военной помощи Киеву.

Срок президентских полномочий Зеленского завершился в мае 2024 года. Однако выборы нового президента страны так и не состоялись. Глава киевского режима отменил их, объяснив это военным положением на Украине. Позднее он заявил, что украинцы якобы не желают проведения выборов из-за их бессмысленности.

При этом министр торговли США Говард Латник опроверг утверждение, что президент США Трамп хочет ухода главы киевского режима Зеленского из руководства Украины.