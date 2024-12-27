Сеул, 27 декабря, 2024, 14:31 — ИА Регнум. Парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент исполняющему обязанности президента страны Хан Док Су. Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщило информационное агентство Yonhap.

IAEA Imagebank Хан Док Су

«Национальное собрание в пятницу проголосовало за импичмент и. о. президента Хан Док Су, меньше чем через две недели после того, как он принял полномочия у президента Юн Сок Ёля, который подвергся импичменту за неудачную попытку ввести военное положение», — информирует агентство.

«За» проголосовали все 192 депутата, участвовавшие в голосовании. Всего в парламенте 300 мест. Это первый случай в истории страны, когда импичмент объявили исполняющему обязанности президента.

Сам Хак Док Су заявил, что будет уважать решение парламента и в то же время ждать окончательного решения Конституционного суда

Агентство Yonhap 27 декабря сообщило, что оппозиционная демократическая партия «Тобуро» инициировала процедуру импичмента Хан Док Су. Оппозиция внесла в аппарат парламента соответствующий проект после того, как и. о. президента заявил, что не будет назначать судей в Конституционный суд до достижения компромисса между противостоящими партиями.

Как сообщало ИА Регнум, 3 декабря действующий на тот момент президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ввёл в стране военное положение, заявив, что это нужно якобы для искоренения ориентированных на КНДР сил и защиты свободного конституционного порядка. По его утверждению, оппозиция Южной Кореи вела антигосударственную деятельность и готовилась к мятежу.

Парламент республики 14 декабря проголосовал за импичмент Юн Сок Ёлю. За это решение высказались 204 депутата, против — 85. Ещё три парламентария воздержались и восемь бюллетеней признали недействительными.