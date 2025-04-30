Вашингтон, 30 апреля, 2025, 03:41 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп высмеял и назвал «сумасшедшим» конгрессмена-демократа Шри Танедара, представившего резолюцию о его импичменте. Соответствующее заявление политик сделал 29 апреля на первом митинге со дня инаугурации в штате Мичиган, трансляцию вели американские телеканалы.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Какой-то парень, о котором я никогда не слышал, он конгрессмен? Он сказал: дамы и господа, я собираюсь запустить импичмент Дональда Трампа. Что, черт возьми, я сделал? Ну вот, опять. Они хотят объявить мне импичмент. Это безумие. Этот сумасшедший уже иссяк», — заявил Трамп.

При этом американский лидер перепутал демократа Танедара с республиканцем Джоном Джеймсом. Оба конгрессмена избраны в Конгресс от штата Мичиган.

Ранее ИА Регнум сообщало. что конгрессмен-демократ Танедар представил резолюцию об импичменте Трампу, выдвинув в отношении президента США обвинения по семи статьям. Среди семи нарушений Трампа, перечисленных конгрессменом, есть злоупотребление исполнительной властью, препятствование правосудию, угрозы военным вторжением суверенным странам и посягательство на свободу слова.

6 апреля, конгрессмен от демократов Эл Грин пообещал в течение 30 ближайших дней инициировать начало процесса импичмента Трампа. Он также высказал мнение, что главе Белого дома нельзя доверять вопросы правосудия и управления народом США.

В начале февраля Грин пообещал внести в конгресс США предложение об импичменте президенту США. Конгрессмен пояснил, что хотел внести такой документ за «подлые предложения и подлые деяния» Трампа.

В октябре 2024 года являвшийся тогда кандидатом в вице-президенты США Джей Ди Вэнс заявил, что попытки импичмента Трампу во время его первого срока на посту главы государства парализовали работу американского конгресса. Вэнс отметил, что конгресс США — это не место для жалоб на проблемы, а дискуссионная площадка — для управления страной.