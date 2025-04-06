Москва, 6 апреля, 2025, 15:40 — ИА Регнум. Предложения об объявлении импичмента президенту США Дональду Трампу звучат как политическая фантастика, потому что весь конгресс находится под республиканцами. Об этом в воскресенье, 6 апреля, заявил политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с ИА Регнум.

CJ GUNTHER/EPA/ТАСС Массовая акция против политики президента США Дональда Трампа

Конгрессмен-демократ Эл Грин ранее заявил о том, что намерен вынести импичмент Трампу в течение 30 дней. Он упрекнул президента США в том, что хозяин Белого дома контролирует армию, министерство юстиции, Республиканскую партию. Демократ назвал президента Голиафом, а себя — Давидом.

«Он экстраординарный политик, который постоянно, раз в месяц, что-нибудь такое отчебучивает. То одно, то другое. Обычно его классика, так сказать «по Грину», только об импичменте и говорить. В сложившихся реалиях импичмент — это политическая фантастика. Потому что конгресс находится под республиканцами, даже палата представителей находится под республиканцами. Поэтому очевидно, что Грин даже, скорее всего, инициировать этот импичмент не сможет», — сообщил политолог.

Специалист уточнил, что даже если импичмент будет всё-таки инициирован, то потребуется одобрение сената, который также контролируется республиканцами. Поэтому, даже если данная инициатива будет иметь какое-то продолжение, процесс может растянуться на год, а то и на полтора, рассказал эксперт.

«Это вообще нереализуемый сценарий. Поэтому надо к этому Грину, знаете, как к фантазеру относиться. Он неоднократно с такими инициативами выступает. В год по несколько раз. И то, что сейчас происходит, это просто действия демократов, которые проиграли и жаждут реванша при поддержке вашингтонского болота, которое Трамп с американским бизнесменом, миллиардером и главой департамента государственной эффективности (DOGE) США Илоном Маском вычищает. Демократы пытаются как-то на протестах, на всём вот в этом сейчас сыграть. И вот это дело об импичменте, знаете, как вот поддержание негативного образа Трампа», — заявил Блохин.

Введённые Трампом пошлины, которые вызывают много вопросов и недовольства, не станут тем механизмом, который поспособствует инициированию импичмента Трампа, считает собеседник агентства. Он объяснил это тем, что торговый дефицит США составляет более 1 трлн долларов и у президента страны не было другого выхода, кроме как объявить чрезвычайное положение и ввести такие пошлины.

«Две попытки импичмента не сработали на первом президентском сроке Трампа, когда баланс сил был в пользу демократов. Отчасти тогдашние позиции были намного сильнее, чем сейчас. Тогда у них хотя бы палата представителей была под контролем. А тут еще хуже ситуация для них, потому что Трампа как-никак принимают. Кто-то его недолюбливает, но все равно он серьёзно усилил свою позицию. ВПК за Трампа, еврейское лобби за Трампа, финансовая олигархия за Трампа и так далее»,— подытожил политолог.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп 2 апреля опубликовал список стран, с которых будут взиматься взаимные тарифы. Самые высокие пошлины будут действовать в отношении Камбоджи (49%), Вьетнама (46%), Таиланда (36%), Китая (34%), Китайского Тайбэя — Тайваня (32%).

Американский лидер также подчеркнул, что с товаров из Евросоюза США будут взимать пошлины размером в 20%. При этом он назвал страны объединения «жесткими торговцами» и обвинил их в том, что они «обдирают» его страну.

5 февраля Грин пообещал внести в конгресс США предложение об импичменте Трампу. По словам конгрессмена, он хотел внести такой документ за «подлые предложения и подлые деяния» главы Белого дома.

В октябре 2024 года являвшийся тогда кандидатом в вице-президенты США Джей Ди Вэнс заявил, что попытки импичмента Трампа во время его первого президентского срока парализовали работу американского конгресса. Он уточнил, что конгресс США — это не место для жалоб на проблемы, а дискуссионная площадка для управления государством.