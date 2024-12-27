Сеул, 27 декабря, 2024, 10:53 — ИА Регнум. Парламент Южной Кореи большинством голосов поддержал импичмент исполняющему обязанности президента страны, премьер-министру республики Хан Док Су. Об этом 27 декабря сообщил телеканал MBC.

Kim Jae-Hwan/Global Look Press

За объявление импичмента Хан Док Су проголосовали 192 депутата, при необходимом минимуме в 151 голос. Депутаты от правящей партии «Сила народа» бойкотировали голосование по этому вопросу.

Как сообщало ИА Регнум, 3 декабря действующий на тот момент президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ввёл в стране военное положение, заявив, что это нужно якобы для искоренения ориентированных на КНДР сил и защиты свободного конституционного порядка. По его утверждению, оппозиция Южной Кореи вела антигосударственную деятельность и готовилась к мятежу.

Парламент республики 14 декабря проголосовал за импичмент Юн Сок Ёлю. За это решение высказались 204 депутата, против — 85. Ещё три парламентария воздержались и восемь бюллетеней признали недействительными.

Агентство Yonhap 27 декабря сообщило, что оппозиционная демократическая партия «Тобуро» инициировала процедуру импичмента Хан Док Су. Оппозиция внесли в аппарат парламента соответствующий проект после того, как и. о. президента заявил, что не будет назначать судей в Конституционный суд до достижения компромисса между противостоящими партиями.