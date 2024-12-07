Сеул, 7 декабря, 2024, 17:59 — ИА Регнум. В Южной Корее главная оппозиционная Демократическая партия «Тобуро» намерена добиться объявления импичмента президенту Юн Сок Ёлю и готова поднимать этот вопрос в парламенте каждую неделю. Об этом в субботу, 7 декабря, сообщило местное агентство Yonhap.

Global Look Press/Yao Qilin/XinHua

Ранее парламент Южной Кореи не смог объявить импичмент президенту республики из-за недостаточного количества голосов. Хотя в голосовании приняли участие все 192 оппозиционных депутата, предложению не хватило необходимого кворума в 200 голосов из-за бойкота со стороны правящей партии.

«Мы решили продолжить вносить предложения об импичменте на пленарных заседаниях», — сообщил журналистам представитель партии Юн Чжон Кун.

В агентстве уточнили, что следующее предложение может быть вынесено уже в следующую среду.

Как передавало ИА Регнум, 3 декабря Юн Сок Ёль ввёл военное положение в Южной Корее на фоне угрозы импичмента. По словам главы государства, это решение стало «неизбежной мерой для обеспечения свободы и безопасности людей, а также устойчивости страны от действий антигосударственных сил». Отмечалось, что оппозиционная Демократическая партия попыталась выдвинуть импичмент государственному аудитору и главному прокурору страны.

4 декабря парламент Южной Кореи внёс на рассмотрение вопрос об объявлении импичмента Юн Сок Ёлю за его решение ввести военное положение. Для отстранения президента от власти необходимо 200 голосов парламентариев. Предложение об объявлении импичмента поддержал 191 депутат от оппозиции.

7 декабря президент публично принёс извинения за решение ввести в Южной Корее военное положение. Также он пообещал не совершать подобного впредь и не пытаться избежать ответственности.