Материалы с тегом «Холодная война»
Экс-президент ФРГ Гаук заявил об опасных временах для Германии
Нынешние времена гораздо опаснее эпохи Холодной войны, поскольку Германия недостаточно готова к отражению потенциальной военной угрозы, заявил бывший президент ФРГ Йоахим Гаук в интервью газете Bild am Sonntag. «Мы живём во времена, которые, возможно, опаснее, чем эпоха Холодной войны. Тогда была...
7 января 2024
В Финляндии заявили о вступлении Запада в холодную войну с Россией
Запад готов вступить в новую холодную войну с Россией ради поддержки Украины. Об этом говорится в статье издания Politico, которое ссылается на слова министра обороны Финляндии Антти Хяккянена. По его словам, обновлённый промышленный потенциал России начнёт создавать «новую ситуацию», с которой...
новость часа
22 декабря 2023
НАТО впервые с холодной войны готовит план обороны
Североатлантический альянс (НАТО) в первый раз после окончания холодной войны создаёт крупномасштабный план обороны на случай конфликта с Россией. Об этом 18 мая сообщило агентство Reuters. «Мы должны быть готовы к тому, что конфликт [с Россией] может возникнуть в любое время», — заявил глава...
18 мая 2023