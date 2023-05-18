Брюссель, 18 мая, 2023, 16:20 — ИА Регнум. Североатлантический альянс (НАТО) в первый раз после окончания холодной войны создаёт крупномасштабный план обороны на случай конфликта с Россией. Об этом 18 мая сообщило агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Мы должны быть готовы к тому, что конфликт [с Россией] может возникнуть в любое время», — заявил глава военного комитета НАТО Роб Бауэр.

По информации издания, ранее блок не считал необходимым составлять такого рода военные планы, потому что до этого принимал участие в конфликтах меньшего масштаба, как в Ираке или Афганистане.

Кроме того, альянс разрабатывает руководство для стран — членов по модернизации их сил и логистики. Отмечается, что страны НАТО намерены утвердить эти военные планы на «тысячи страниц» на саммите в Вильнюсе, который состоится в июле.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 18 мая, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что действия НАТО подводят мир к грани глобального конфликта. Он уточнил, что негативные тенденции, о которых говорилось в 2022 году, сегодня воплощаются в реальность.