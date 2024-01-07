Берлин, 7 января, 2024, 18:56 — ИА Регнум. Нынешние времена гораздо опаснее эпохи холодной войны, поскольку Германия недостаточно готова к отражению потенциальной военной угрозы, заявил бывший президент ФРГ Йоахим Гаук в интервью газете Bild am Sonntag.

«Мы живём во времена, которые, возможно, опаснее, чем эпоха холодной войны. Тогда была определённая предсказуемость, поскольку ядерное сдерживание действовало таким образом, что у сторон пропадало желание продвигать собственные интересы военным путём», — заявил он.

По мнению экс-президента Германии, следует больше вкладывать в повышение обороноспособности и мер сдерживания. Политик указал на важность такого развития событий, поскольку неизвестно, в какой степени США сохранят приверженность НАТО после президентских выборов.

Кроме того, Гаук обвинил правительство канцлера ФРГ Олафа Шольца нерешительно в вопросе поставок Киеву крылатых ракет Taurus. По его утверждению, Германия должна всячески поддерживать Украину, так как российская победа в среднесрочной перспективе якобы будет угрожать безопасности и других европейских государств.

Как передавало ИА Регнум, ранее российский посол в Германии Сергей Нечаев назвал очевидной усталость немецкого общества от украинского конфликта. По его словам, одобрение действий России в Германии приравняли к уголовному преступлению. Кроме того, он отметил, что расчёт Германии на причинение ущерба России санкциями не оправдался.

Так, немецкий журналист Юлиан Репке выразил несогласие с заявлением министра иностранных дел Германии Анналены Бербок на её очередной призыв в соцсетях о необходимости больше поставлять для ВСУ систем ПВО. Киевской армии уже не победить российскую в небе. У ВСУ поставляемые Германией ракеты закончатся быстрее, чем у русских, добавил он.

Генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг заявлял, что Германия поставила на Украину 18 танков Leopard 2 и примерно половину из них вывели из строя. Генерал также признал, что на Западе недооценили Россию, не ожидали, что она нарастит производственные мощности, находясь под санкциями, а российская армия проявит стойкость на фронте.

Германии придётся заплатить «страшную цену» за продвижение антироссийской политики, заявлял историк Тарик Сирил Амар. Состояние немецкой экономики вызывает беспокойство, отметил он. При этом эксперт добавил, что модель управления в ФРГ столкнулась с кризисом не только в экономике, но и в политике. Он также обратил внимание на то, что санкции в значительной степени потерпели неудачу. В то время как российская экономика показала устойчивость и рост.

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии и большой пресс-конференции 14 декабря заявил, что ФРГ после отказа от российских ресурсов получает энергоносители на 30% дороже.