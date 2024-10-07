Вашингтон, 7 октября, 2024, 16:19 — ИА Регнум. Российская атомная подводная лодка «Лира», произведённая из титана, превзошла все американские субмарины, побив все рекорды и нарушив все правила, рассказал американский журнал The National Interest.

VK/Подводные лодки России

В материале отмечается, что работа над титановыми подлодками началась ещё во времена холодной войны, в 70-е. Тогда в СССР сумели создать такую субмарину, которая стала самой быстрой для своего времени и могла погружаться на большую глубину.

При этом производство из титана было крайне дорогостоящим и трудоёмким, поэтому в США, говорится в статье, отказались от этой идеи. Авторы напомнили, что к 1997 году все подлодки данной линейки были выведены из состава российского флота.

Как передавало ИА Регнум, 16 сентября в рамках учений «Океан-2024» атомные подлодки «Император Александр III» и «Красноярск» совершили подлёдный переход через Арктику. Атомные крейсеры прошли приполюсными маршрутами из операционной зоны Северного флота в восточную часть Арктики, в сложных ледовых условиях миновав акватории шести арктических морей. 25 сентября они прибыли в порт Вилючинска на Камчатке, пополнив состав Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ.

10 сентября корабли, береговые комплексы и подводные лодки ТОФ и СФ отработали совместный удар по условному противнику на учениях «Океан-2024». Перед этим сообщалось, что в этих учениях примут участие свыше 400 боевых кораблей, субмарин и судов обеспечения.