Хельсинки, 22 декабря, 2023, 15:59 — ИА Регнум. Запад готов вступить в новую холодную войну с Россией ради поддержки Украины. Об этом говорится в статье издания Politico, которое ссылается на слова министра обороны Финляндии Антти Хяккянена.

Сергей Корсун ИА Регнум

По его словам, обновлённый промышленный потенциал России начнёт создавать «новую ситуацию», с которой Западу «придётся иметь дело».

«У России есть возможность и способность продолжать этот конфликт в течение многих лет. Многие переоценивают, что Запад и Украина побеждают», — сказал Хяккянен.

Он отметил, что западные страну вступают в«подобие новой холодной войны», добавив, что Североатлантический альянс (НАТО) готов к новой гонке вооружения с Москвой.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин подчёркивал, что в НАТО буквально «затащили» Финляндию, с которой у России все споры, в том числе и территориальные, давно, ещё в середине XX века, решены. Не было никаких проблем, были самые добрые и сердечные отношения, развивались связи в экономике, напомнил президент.

Путин подчеркнул, что у России нет проблем со странами НАТО. По его словам, они сами искусственно их создают, потому что не хотят иметь в лице России конкурента.

Как передавало ИА Регнум, 20 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия в противостоянии с Западом добилась коренного перелома в 2023 году

По её словам, он виден там, где российские бойцы с оружием в руках доказывают свою правоту, своим делом и жизнями реализуют ту самую концепцию внешней политики, которая принималась в 2023 году.