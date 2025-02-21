Вашингтон, 21 февраля, 2025, 07:22 — ИА Регнум. Соединенные Штаты Америки при президенстве Джо Байдена потеряли контакт с Россией, чего не было даже в разгар холодной войны. Об этом 20 февраля заявил госсекретарь Марко Рубио.

Freddie Everett/Us State/Global Look Press

По его словам, США не могут позволить себе игнорировать российский ядерный потенциал.

"В конце концов, мы должны поддерживать отношения с Россией независимо от того, нравится нам все, что они делают, или нет", - сказал он в интервью журналистке Кэтрин Херридж/

Он добавил, что Россия остается глобальной державной с влияние в ключевых регионах мира, нравится это Вашингтону или нет.

Как передавало ИА Регнум, 19 февраля официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что российско-американские переговоры в Эр-Рияде стали началом не только восстановления диалога между двумя странами, но и началом решения проблем, созданных предыдущей администрацией. Дипломат также назвала самым главным в этой ситуации то, что контакт между Россией и США состоялся и обе стороны считают его позитивным и прошедшим в конструктивном ключе.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт назвала переговоры в Эр-Рияде первым, но монументальным шагом к миру на Украине. По её словам, администрация США также поддерживает контакты с киевским режимом и Европой, так как хочет знать мнение всех сторон.

Вместе с этим политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин 18 февраля заявил ИА Регнум, что переговоры России и США — это прорыв по сравнению с тем подходом, который демонстрировала предыдущая американская администрация. Он добавил, что при этом встреча в Эр-Рияде носила переходный характер.