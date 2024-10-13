Гамбург, Германия, 13 октября, 2024, 18:42 — ИА Регнум. Стратегия выстраивания добрых отношений Североатлантического альянса (НАТО) с Москвой после окончания холодной войны была верной, заявил бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью журналу Spiegel.

Global Look Press/Zhao Dingzhe/XinHua

«Я по-прежнему считаю, что это была правильная стратегия. Было правильно после холодной войны попытаться улучшить отношения с Россией», — сказал он.

Он уточнил, что Западу нельзя допускать эскалацию в отношениях с Москвой, ведь увеличение военной мощи альянса призвано предотвращать начало войны, а не развязывать её. Столтенберг также назвал начало СВО самым сложным моментом в годы пребывания на посту генерального секретаря. По его словам, главная ошибка Запада состояла в том, что он не оказал достаточной военной и финансовой помощи Киеву ещё до обострения ситуации.

«Во время холодной войны у нас были конфронтация с Советским Союзом, войска у границ и ядерное оружие у обеих сторон. Но тогда существовал определённый уровень предсказуемости, поскольку никакая из сторон не хотела рисковать и вступать в горячую войну», — сказал он.

Экс-генсек также добавил, что сегодня мир столкнулся со многими вызовами одновременно. При этом НАТО является ответом на многие проблемы в мире, но не на все.

Полномочия Столтенберга на посту генсека НАТО истекли 30 сентября. Он занимал эту должность с 2014 года. Новым генсеком Североатлантического альянса стал бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. 8 октября Мюнхенская конференция по безопасности опубликовала заявление, согласно которому Столтенберг в феврале 2025 года станет её председателем.

Как передавало ИА Регнум, Столтенберг 17 сентября, ещё занимая пост генсека НАТО, заявил, что разрешение украинским боевикам наносить удары западными дальнобойными ракетами вглубь России якобы не станет красной чертой и не повлечёт эскалации конфликта. По его утверждению, это также не приведёт к ядерному конфликту Москвы со странами — участницами альянса.

Экс-генсек 4 октября в интервью газете Financial Times рассказал, что пытался завербовать агента КГБ (Комитета государственной безопасности СССР) в Норвегии в 1991 году. Столтенберг признался, что помочь сделать перебежчиком «парня по имени Кириллов» его попросила контрразведка Норвегии.