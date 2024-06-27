Санкт-Петербург, 27 июня, 2024, 19:38 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки считают себя победителями в холодной войне, но на самом деле они оказались в шаге от проигрыша в ней, заявил 27 июня заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.

Wilfredo Lee/AP/TASS

«Это было очень серьёзное заблуждение. Они её [холодную войну] не выиграли. Более того: они в шаге от проигрыша», — отметил он.

Медведев также назвал баланс сил основой для международного права. Если нет согласования воль различных стран, то международного права тоже нет, так как его источником не может быть одно государство, подчеркнул зампред Совбеза.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 14 июня заявил, что западные страны и возглавляющие их США в конце ХХ решили, что победили в холодной войне и теперь могут устанавливать свой порядок в мире. Расширение НАТО стало проявлением такого мнения, добавил он. Глава государства отметил, что Москва неоднократно задавала вопросы по этому поводу, но в ответ получала только отговорки.

Российский лидер также заявил, что эгоизм Запада приблизил мир к точке невозврата. Он обвинил США в подрыве международной архитектуры безопасности, а также отметил, что в мире уже начались процессы по формированию многополярности.