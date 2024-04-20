Массачусетс, США, 20 апреля, 2024, 09:33 — ИА Регнум. Обломки секретного объекта, созданного во времена Холодной войны, обнаружили на пляже в американском Массачусетсе в начале апреля. Об этом в социальной сети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компания Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) сообщили сотрудники береговой службы Cape Cod National Seashore, передал телеканал Fox News.

Gregor Fischer/Global Look Press

Часть объекта нашли на берегу полуострова Кейп-Код на востоке штата. Исследовавшие находку эксперты пришли к выводу, что это часть фюзеляжа от воздушной мишени, которая использовалась во времена Холодной войны, эта технология была сверхсектретной.

«Историк парка Билл Берк исследовал объект и определил, что на самом деле это был фюзеляж RCAT (воздушная цель удалённого управления)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что беспилотные самолёты использовались для тренировок на тренировочном полигоне Camp Wellfleet в 1940-х и 50-х годах прошлого века. Дроны запускали с помощью ракеты, а затем управляли ими дистанционно.

По данным издания, их когда-то использовали в неофициальном тренировочном лагере, о котором знали немногие.

Как сообщало ИА Регнум, на дне Днепра, обмелевшего после разрушения Каховской ГЭС, летом 2023 года обнаружили старинную деревянную лодку, возраст которой может достигать 500 лет. Находку обнаружили в районе острова Хортица на территории подконтрольного Киеву города Запорожье.

В Штутгарте на юго-западе Германии в ноябре нашли бомбу времён Второй мировой войны. Из-за опасной находки эвакуировали 1,9 тыс. человек. Сапёры успешно обезвредили бомбу.