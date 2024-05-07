Париж, 7 мая, 2024, 06:43 — ИА Регнум. В современном мире Китай и Франция должны не допустить новой холодной войны и блоковой конфронтации, заявил в Париже председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Gov.cn Си Цзиньпин

«В условиях невиданных за столетие изменений, которые переживает современный мир, и хаоса Китай и Франция должны стойко отстаивать свою независимость, а также вместе предотвратить новую холодную войну или блоковую конфронтацию», — цитирует Си Цзиньпина 7 мая МИД КНР.

Китайский лидер выразил готовность Пекина поддерживать стратегические связи с Парижем, уважать взаимные интересы, укреплять стратегическую стабильность двусторонних отношений, раскрывать огромный потенциал совместного сотрудничества.

Как сообщало ИА Регнум, Си Цзиньпин выступил против критики КНР за тесные связи с Россией. Он дал понять, что не собирается использовать своё влияние на Россию в украинском конфликте, несмотря на призывы европейских политиков, написала газета The New York Times. Председатель КНР заявил, что против использования этого кризиса для того, чтобы переложить ответственность на третьи страны, очернить их репутацию и инициировать новую холодную войну.

Также по итогам французско-китайского саммита в Париже Си Цзиньпин поддержал инициативу президента Франции Эммануэля Макрона об «олимпийском перемирии» на время летних Игр в Париже. Пекин полагает, что следует проявить такой ответственный подход, сказал лидер КНР.