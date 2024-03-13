Материалы с тегом «Евгений Петросян»
78-летний Евгений Петросян в третий раз стал отцом
Народный артист РСФСР Евгений Петросян, которому уже исполнилось 78 лет, в третий раз стал отцом. О том, что у них с Петросяном родилась дочь, сообщила его супруга Татьяна Брухунова. Женщина опубликовала в социальной сети семейную фотографию с мужем, четырёхлетним сыном и маленькой дочерью. «Мои...
13 марта 2024
Юморист Петросян опубликовал видеообращение после госпитализации
Народный артист РСФСР юморист Евгений Петросян опубликовал видеообращение, в котором сообщил подробности того, как оказался в больнице. 78-летний комик объявил, что сломал руку, поскользнувшись из-за гололёда на улице. Он в шутку привёл цитату из советского фильма «Бриллиантовая рука». «Шёл по...
22 февраля 2024
Народного артиста РСФСР Евгения Петросяна госпитализировали в Москве
В Москве госпитализировали народного артиста РСФСР Евгения Петросяна. Об этом 12 февраля сообщил Telegram-канал «112». По информации канала, накануне Петросян вывихнул плечо при падении на Лесной улице. Ему вызвали скорую помощь, медики экстренно доставили артиста в больницу. Отмечается, что жизни...
12 февраля 2024
Петросяна снова выписали из больницы
Народного артиста РСФСР, юмориста Евгения Петросяна выписали из больницы. Об этом 6 мая сообщил Telegram-канал 112. «У 77-летнего юмориста диагностировали стенокардию. Врачи назначили Евгению Вагановичу амбулаторное лечение», — говорится в сообщении. Сам Петросян заявил, что здоров. «Какие-то...
6 мая 2023
Жена Петросяна прокомментировала сообщения, что юморист попал в реанимацию
Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опровергла 4 мая появившиеся в СМИ сообщения о том, что он попал в реанимацию. Комик на плановом осмотре и его состояние в порядке, привёл её слова Telegram-канал Zvezdanews. Немногим ранее в Сети появилась информация, что госпитализация Петросяна...
4 мая 2023
Евгения Петросяна выписали из больницы
Народного артиста РСФСР Евгения Петросяна выписали из больницы, где он последние два дня проходил плановую проверку. Об этом 77-летний юморист рассказал в интервью ТАСС 3 мая. «Отлично. Плановую проверку закончил», — заявил артист на вопрос о самочувствии. О госпитализации Петросяна сообщалось 1...
3 мая 2023
Петросян назвал причину своей госпитализации
Российский артист, юморист Евгений Петросян призвал не переживать из-за его госпитализации. О своём состоянии он рассказал 1 мая «Пятому каналу». «Ребят, не паникуйте. У меня плановая проверка сегодня, и завтра утром отпускают», — сказал 77-летний Петросян журналистам. Ранее в Telegram-канале 112...
1 мая 2023
Евгения Петросяна госпитализировали в Москве
В Москве госпитализировали советского и российского артиста Евгения Петросяна, сообщил 1 мая Telegram-канал 112. По данным источника, легенде юмора стало плохо в собственной квартире в Хамовниках. «Сильно кружилась голова», — рассказал собеседник. Приехавшая на место бригада скорой помощи настояла...
1 мая 2023