Москва, 8 марта, 2025, 11:55 — ИА Регнум. Известный советский и российский юморист, народный артист РСФСР Евгений Петросян попал в реанимацию в Москве. Об этом 8 марта сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Евгений Петросян

По информации последнего, у артиста внезапно началось желудочно-кишечное кровотечение, и он был доставлен в Боткинскую больницу.

Уточняется, что сейчас медики проводят 78-летнему Петросяну противошоковую терапию, готовят его к операции и попытаются остановить кровотечение.

Как сообщало ИА Регнум, в начале декабря 2024 года Петросян подал в суд на дочь от первого брака с балериной Беллой Кригер, чтобы выписать её из московской квартиры. Дочь юмориста сейчас проживает в Нью-Йорке вместе с мужем-американцем.

Ранее, в марте, Петросян в третий раз стал отцом, у него родилась дочь. Жена юмориста Татьяна Брухунова опубликовала семейную фотографию с мужем, четырёхлетним сыном и маленькой дочерью.