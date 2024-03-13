Москва, 13 марта, 2024, 12:43 — ИА Регнум. Народный артист РСФСР Евгений Петросян, которому уже исполнилось 78 лет, в третий раз стал отцом. О том, что у них с Петросяном родилась дочь, сообщила его супруга Татьяна Брухунова.

Alexey Belkin/Global Look Press Евгений Петросян

Женщина опубликовала в социальной сети семейную фотографию с мужем, четырёхлетним сыном и маленькой дочерью.

«Мои счастливые 35. И четыре года Вагана!» — подписала публикацию Брухунова.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале юморист Евгений Петросян в шутливой форме объяснил, как он недавно попал в больницу. Артист объяснил, что сломал руку, поскользнувшись из-за гололёда на улице, и привёл по этому поводу цитату из фильма «Бриллиантовая рука».

«Шёл по улице, споткнулся, упал, гипс. Ничего оригинального, ничего нового», — рассказал Петросян.

Вместе с тем он обрадовался, что не поскользнулся на банановой кожуре, поскольку это было бы совсем обидно для него. Артист также отметил, что после госпитализации уже идёт на поправку.

В конце видеообращения Петросян рассказал анекдот про гололёд.