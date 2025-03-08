Москва, 8 марта, 2025, 15:04 — ИА Регнум. Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова на фоне сообщения о госпитализации мужа попросила журналистов оставить ее семью в покое. Соответствующую публикацию она сделала в одной из социальных сетей 8 марта.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

«Уважаемые журналисты! Оставьте, пожалуйста, мою семью в покое», — написала она.

Брухунова также прикрепила видео, на котором демонстрирует десятки пропущенных звонков с незаписанных номеров. Кроме того, обращаясь к журналистам, женщина попросила тех иметь совесть.

Представители юмориста пока не сообщают о состоянии здоровья Петросяна.

Как передавало ИА Регнум, 8 марта Telegram-канала «112» сообщил о том, что Петросяна госпитализировали в Москве. По информации источника канала, у артиста внезапно началось желудочно-кишечное кровотечение, и он был доставлен в реанимационное отделение Боткинской больницы.

Уточнялось, что медики проводят 78-летнему Петросяну противошоковую терапию, готовят его к операции и попытаются остановить кровотечение.