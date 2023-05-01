Москва, 1 мая, 2023, 20:20 — ИА Регнум. Российский артист, юморист Евгений Петросян призвал не переживать из-за его госпитализации. О своём состоянии он рассказал 1 мая «Пятому каналу».

Кадр из видео с выступления Евгения Петросяна. Е. Петросян

«Ребят, не паникуйте. У меня плановая проверка сегодня, и завтра утром отпускают», — сказал 77-летний Петросян журналистам.

Ранее в Telegram-канале 112 сообщили, что юмористу стало плохо в собственной квартире в Хамовниках. По данным журналистов, у Петросяна якобы закружилась голова, а прибывшие по вызову медики предположили, что у него гипертензивная болезнь сердца.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе плохо стало народному артисту РСФСР 84-летнему Александру Збруеву, из-за чего ему вызывали медиков. Артист пожаловался на боли в груди, но отказался от госпитализации.