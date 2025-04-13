Москва, 13 апреля, 2025, 14:10 — ИА Регнум. Российский юморист Евгений Петросян экстренно обратился за медицинской помощью из-за проблем с дыханием. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Екатерина Лызлова/РИА Новости

«В начале апреля 79-летний Евгений Петросян обратился к врачам с жалобами на высокую температуру и сильный сухой кашель, который не проходил несколько дней. Медики выявили лёгкую форму ковида и подозрение на острый бронхит», — указано в публикации.

Уточняется, что комик отказался от госпитализации и лечился антибиотиками на дому. При этом в разговоре с журналистами Петросян признался, что у него есть жалобы на состояние здоровья, однако, по его словам, «ковид тут ни при чём».

Как передавало ИА Регнум, 8 марта появилась информация о госпитализации Петросяна. По данным источника, артиста доставили в отделение Боткинской больницы в Москве с желудочно-кишечным кровотечением. Супруга Петросяна Татьяна Брухунова подтвердила госпитализацию мужа. 9 марта Петросяна выписали из больницы.