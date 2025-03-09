Москва, 9 марта, 2025, 19:48 — ИА Регнум. Известного юмориста Евгения Петросяна выписали из столичной больницы. Об этом 9 марта сообщил Telegram-канал «112».

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Отмечается, что врачи стабилизировали состояние артиста и оказали ему всю необходимую помощь. Окружение Петросяна, как и он сам, пока не давало никаких комментариев по этому поводу.

Как сообщало ИА Регнум, 8 марта Telegram-канал «112» сообщил о госпитализации Петросяна. По данным источника, артиста доставили в реанимационное отделение Боткинской больницы в Москве с желудочно-кишечным кровотечением.

Супруга Петросяна Татьяна Брухунова подтвердила госпитализацию мужа, однако заявила, что сообщения о том, что он находится в реанимации, являются фейковыми.

Брухунова также пожаловалась на то, что ей постоянно звонят с различных неизвестных номеров. Она попросила журналистов оставить ее семью в покое.

На этом фоне в соцсетях было опубликовано видеопоздравление от Петросяна с Международным женским днем. Он также пошутил, что есть женщины, из-за которых хочется напиться.