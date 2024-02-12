Москва, 12 февраля, 2024, 10:04 — ИА Регнум. В Москве госпитализировали народного артиста РСФСР Евгения Петросяна. Об этом 12 февраля сообщил Telegram-канал «112».

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Евгений Петросян

По информации канала, накануне Петросян вывихнул плечо при падении на Лесной улице. Ему вызвали скорую помощь, медики экстренно доставили артиста в больницу.

Отмечается, что жизни юмориста ничего не угрожает.

Как передавало ИА Регнум, 1 мая 2023 года Петросяна госпитализировали. Были сообщения, что у него плохое самочувствие из-за гипертензивной болезни сердца, но позже выяснилось, что он находится на плановом осмотре. 3 мая его выписали.

Однако вскоре в ряде СМИ снова сообщили о госпитализации и даже о том, что его якобы положили в реанимацию. Жена юмориста эту информацию опровергла, сообщив, что он находился на плановом осмотре. Через два дня стало известно, что артиста вновь выписали из больницы.