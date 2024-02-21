Москва, 22 февраля, 2024, 01:36 — ИА Регнум. Народный артист РСФСР, юморист Евгений Петросян опубликовал видео видеообращение, в котором сообщил подробности того, как оказался в больнице.

Alexey Yushenkov Евгений Петросян

78-летний комик объявил, что сломал руку, подскользнувшись из-за гололёда на улице. Он в шутку привёл цитату из советского фильма «Бриллиантовая рука».

«Шёл по улице, споткнулся, упал, гипс. Ничего оригинального, ничего нового», — сказал Петросян.

Юморист признался, что рад, что не подскользнулся на банановой шкурке, поскольку это было бы совсем обидно для него. Артист также отметил, что после госпитализации уже идёт на поправку.

В конце обращения Петросян рассказал анекдот про гололёд.

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Как сообщало ИА Регнум, о госпитализации Евгения Петросяна в Москве стало известно 12 февраля. В Сети появилась информация о том, что артист получил перелом предплечья со смещением при падении на одной из центральных улиц российской столицы.

После, по некоторым данным, Петросяну провели операцию, а позже выписали из больницы. Ему предстоит реабилитация и амбулаторное лечение.