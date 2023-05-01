Москва, 1 мая, 2023, 19:24 — ИА Регнум. В Москве госпитализировали советского и российского артиста Евгения Петросяна, сообщил 1 мая Telegram-канал 112.

Alexey Yushenkov Евгений Петросян

По данным источника, легенде юмора стало плохо в собственной квартире в Хамовниках.

«Сильно кружилась голова», — рассказал собеседник.

Приехавшая на место бригада скорой помощи настояла на госпитализации. Причиной стала гипертензивная болезнь сердца. Сейчас 77-летнего артиста обследуют, чтобы установить точный диагноз.

Несколько лет назад артист уже пережил малоинвазивную операцию на сердце.