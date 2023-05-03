Москва, 3 мая, 2023, 17:48 — ИА Регнум. Народного артиста РСФСР Евгения Петросяна выписали из больницы, где он последние два дня проходил плановую проверку. Об этом 77-летний юморист рассказал в интервью ТАСС 3 мая.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Народный артист РСФСР Евгений Петросян

«Отлично. Плановую проверку закончил», — заявил артист на вопрос о самочувствии.

О госпитализации Петросяна сообщалось 1 мая. По данным ряда СМИ, российскому артисту стало плохо в собственной квартире в Хамовниках.

Позднее Петросян опроверг информацию о причинах госпитализации. Артист заявил, что лишь проходит плановую проверку, и призвал не переживать из-за этого.