Материалы с тегом «Андрей Костин»
Глава ВТБ Андрей Костин отверг обвинения США, выдвинутые в его адрес
Глава ВТБ Андрей Костин назвал беспочвенными обвинения в якобы имевшем место обходе санкций, которые в его адрес выдвинули США. Соответствующее заявление он передал журналистам. Банкир отметил, что никогда не нарушал никакое, в том числе американское, законодательство. Тем более не занимался...
24 февраля 2024
Путин дал разрешение на начало строительства атомного ледокола «Ленинград»
Президент России Владимир Путин дал разрешение на начало строительства пятого серийного универсального атомного ледокола «Ленинград». 26 января он принял участие в церемонии закладки ледокола проекта 22 220 на верфи «Балтийского завода» в Санкт-Петербурге. Вместе с главой государства в ней приняли...
26 января 2024
Глава ВТБ заявил, что доллар продолжит «плавать» на уровне 90 рублей
До конца года доллар будет «плавать» в районе 90 с небольшим рублей, заявил 7 декабря глава ВТБ Андрей Костин журналистам в кулуарах форума «Россия зовёт!». «Я не вижу базовых оснований для укрепления рубля. Не думаю, что он снова до 100 рублей догонит до конца года, будет плавать в районе 90–90+»...
7 декабря 2023
Путин попросил не хвалить главу ВТБ, чтобы тот не захотел стать султаном
Президент России Владимир Путин во время встречи с наследным принцем, министром культуры, спорта и по делам молодёжи Султаната Оман Зиязином ибн Хайсамом Аль Саидом в шутку попросил не слишком хвалить главу ВТБ Андрея Костина. В ходе беседы принц, говоря об инвестициях Омана в экономику России...
7 декабря 2023
Костин оценил выполнение ОСК гособоронзаказа
Президент банка ВТБ Андрей Костин на встрече с президентом России Владимиром Путиным 27 ноября заявил, что работу «Объединённой судостроительной корпорации» (ОСК) в рамках гособоронзаказа можно назвать удовлетворительной, но признал, что в ней есть недостатки. «Есть, конечно, недостатки — и в...
27 ноября 2023
Глава ВТБ предупредил о курсе доллара по 250 рублей
Курс рубля всё равно упадёт, если ввести так называемую «мембрану» по предложению главы Минэкономразвития Максима Решетникова. Доллар подорожает до 250 рублей, заявил глава ВТБ Андрей Костин на XX Международном банковском форуме в Сочи. Костин отметил, что выступает против перехода к жёстким...
29 сентября 2023
Костин заявил об использовании на верфях ОСК станков 1932 года
На петербургских верфях Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) используют устаревшие станки, в том числе со времён Второй мировой войны. Об этом 28 февраля заявил глава ВТБ Андрей Костин, выступая на VII Московском финансовом форуме. По его словам, 27 февраля он посетил три предприятия ОСК...
28 сентября 2023
Экономисты призвали не замораживать в РФ активы западных компаний
Вместо того чтобы запрещать западным компаниям, уходящим из России, продавать свои активы, Москва должна стремиться к тому, чтобы оставаться привлекательной альтернативой для инвесторов, считает Павел Селезнёв, декан факультета международных экономических отношений, профессор департамента...
11 сентября 2023
Экономист оценила идею Костина о запрете на продажу активов
Если власти РФ запретят западным компаниям, уходящим из России, продавать их активы, то это обернётся большими негативными последствиями, считает Мери Валишвили, магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова. Об этом он заявила 11 сентября...
11 сентября 2023
Костин заявил об огромной финансовой дыре в ОСК
Государство, а не ВТБ должно капитализировать «Объединённую судостроительную корпорацию» (ОСК), в целом в течение пяти-семи лет на развитие данной отрасли необходимо направить до одного триллиона рублей. Об этом заявил глава банка ВТБ Андрей Костин. В августе президент России Владимир Путин провел...
новость часа
11 сентября 2023
Костин возглавил совет директоров Объединённой судостроительной корпорации
Совет директоров «Объединённой судостроительной корпорации» (ОСК) избрал главу ВТБ Андрея Костина своим председателем. Об этом стало известно в пятницу, 25 августа. «Совет директоров на заседании 25 августа 2023 года принял единогласное решение об избрании Андрея Костина председателем Совета...
25 августа 2023
Глава ВТБ рассказал об иммунитете России к санкциям
Президент ВТБ Андрей Костин заявил 11 июля, что санкции Запада разрушили всю мировую торговлю и привели к росту инфляции, однако российский банковский сектор остается надёжным. «Что касается тех санкций, которые против нас применили. Вы знаете, может быть, благодаря им мы выработали определённый...
11 июля 2023
Костин: юань может заместить доллар в ближайшие десятилетия
Китайский юань в ближайшие десятилетия может заменить американский доллар в качестве основной мировой резервной и расчетной валюты, заявил 23 мая глава ВТБ Андрей Костин, выступая на сессии российско-китайского форума в Шанхае. «Китай сегодня является второй экономикой мира, а в ближайшее время...
23 мая 2023
Костин заявил о намерении ВТБ купить долю в «Яндексе»
ВТБ заинтересован покупкой доли в «Яндексе» как участник «большого» консорциума инвесторов, заявил глава банка Андрей Костин. «По поводу «Яндекса». Мы участники большого консорциума, да», — сказал он РИА Новости, отвечая на вопрос, заинтересован ли банк в покупке доли «Яндекса». Костин также...
23 мая 2023
Песков заявил, что в Кремле не обсуждают новую приватизацию
Идея проведения новой приватизации в Кремле не обсуждается, но тема ускорения экономического развития страны неизменно остаётся в повестке дня, заявил журналистам 11 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал высказывания главы ВТБ Андрея Костина, который ранее...
11 апреля 2023