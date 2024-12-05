ОАЭ, 5 декабря, 2024, 16:48 — ИА Регнум. Глава ВТБ Андрей Костин назвал чушью предположения о якобы возможной заморозке банковских вкладов граждан России.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Соответствующие сообщения ранее появились в ряде Telegram-каналов.

«Я считаю, что это чушь», — сказал Костин журналистам на полях Веронского Евразийского экономического форума в ОАЭ.

Как передавало ИА Регнум, ранее с аналогичным высказыванием выступила и глава ЦБ Эльвира Набиуллина. В профессиональной среде сценарии заморозки вкладов не обсуждаются, поскольку они начисто лишены смысла, сказала председатель Банка России.

Проценты по вкладам банки платят за счёт процентов по кредитам, которые всегда выше, именно поэтому у банков есть прибыль и они устойчивы, отметила Набиуллина. Несмотря на высокий показатель ставки по кредиту, бизнесмены их берут, ожидая снижения ставки в дальнейшем, добавила председатель ЦБ.

Заместитель председателя правления ВТБ Георгий Горшков ранее заявил, что доходы от вкладов в российских банках зимой 2024–2025 годов могут увеличиться до 25%. Горшков связал такую динамику с возможными изменениями ключевой ставки, которая, по его прогнозам, поднимется с 21% до 23% годовых.