Москва, 19 января, 2025, 16:43 — ИА Регнум. Необходимо отказаться от использования системы SWIFT, чтобы избежать утечек информации, заявил глава ВТБ Андрей Костин.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Заменить SWIFT «очень просто» и вместе с тем необходимо, сказал Костин в интервью журналисту Павлу Зарубину. Фрагмент интервью в воскресенье, 19 января, опубликован в Telegram-канале журналиста.

«SWIFT надо убить просто-напросто, в хорошем смысле слова, отказаться от него и больше с ним не работать. Это прямая утечка информации к нашим недругам. И главное, что это настолько просто решить. Это чисто административное решение, договорённости двух сторон и немножко технологических решений, вот и всё», — сказал глава ВТБ.

Международная банковская система SWIFT существует для обмена платежами между странами. К ней подключены более 11 тыс. крупнейших банков по всему миру. Ряд российских банков был отключён от SWIFT летом 2022 года в рамках шестого пакета санкций, введённых против РФ.

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2024 года президент России Владимир Путин сообщил, что государства БРИКС занимаются созданием собственного аналога системы SWIFT, который будет обеспечивать обмен финансовой информацией между центральными банками.

В ноябре минфин США пригрозил санкциями иностранным структурам, которые присоединяются к созданной в 2014 году Системе передачи финансовых сообщений России (СПФС).

Страны «Большой семёрки» и ЕС изучают способы затянуть «гайки» в отношении банков, которые используют СПФС, сообщало в июне 2024 года агентство Bloomberg. Использование российской системы в 2023 году выросло почти в три раза по сравнению с 2022 годом, отмечалось в публикации.