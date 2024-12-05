Москва, 5 декабря, 2024, 14:06 — ИА Регнум. Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что существует шанс сохранения ставки Центрального банка (ЦБ) РФ на уровне в 21%. Об этом банкир сообщил журналистам в кулуарах 17-го Веронского Евразийского экономического форума.

Владимир Трефилов/РИА Новости

Костин отметил, что в ЦБ дают жёсткие сигналы о том, что ключевая ставка не будет снижаться, а, возможно, наоборот, будет расти. Однако есть шанс, что она сохранится на уровне 21%, сообщил он, ссылаясь на слова главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.

«Есть, конечно. Набиуллина говорит же, что необязательно», — выразил мнение глава ВТБ.

Как передавало ранее ИА Регнум, 25 октября Центробанк повысил ключевую ставку до 21%. После этого глава организации Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор может дополнительно повысить ключевую ставку в декабре и планирует принимать решения, исходя из поступающих данных об экономической ситуации в РФ.

Кроме того, 4 декабря она заявила, что снижение ключевой ставки в нынешних условиях будет воспринято как капитуляция. Набиуллина добавила, что понижение может привести только к ускорению инфляции и ослаблению курса.

Первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что ключевую ставку могут поднять до 23%. Он также допустил, что на этом уровне она продержится весь 2025 год.