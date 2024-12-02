Москва, 2 декабря, 2024, 13:53 — ИА Регнум. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина действует подобно «железной леди» Маргарет Тэтчер, руководившей британским правительством в 1980-х годах. Об этом глава ВТБ Андрей Костин заявил в интервью Reuters.

ПРЕСС-СЛУЖБА БАНКА РОССИИ/ИЗВЕСТИЯ Эльвира Набиуллина

По его словам, Набиуллина — смелая женщина. У неё есть своя линия, и нужно позволить ей принимать решения.

«Помню, когда я работал в Лондоне, Маргарет Тэтчер — такая же «железная леди», как Набиуллина, — активно боролась с инфляцией, полагая, что это главное в экономике», — отметил Костин.

Он добавил, что не такой монетарист и считает, что уровень инфляции в 8,5% для России вполне приемлем, однако руководство ЦБ думает иначе.

Если инфляция будет снижаться, ЦБ придётся резко опустить ключевую ставку в 2025 году. Снижения ставки ожидает и Набиуллина. Если этот путь окажется ошибочным, придётся искать другие методы, например, усилить скоординированность и решительность мер по всем составляющим инфляции, сказал Костин.

Аналитики банка, напомнил он, ожидают, что на декабрьском заседании совета директоров ЦБ поднимет ставку до 23%.

Как сообщало ИА Регнум, 28 ноября советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов допустил увеличение в декабре ключевой ставки, если показатели инфляции превысят официальный прогноз. Он пояснил, что инфляция идёт ближе к верхней границе ожидаемого диапазона в 8–8,5%.

Банк России 25 октября поднял ключевую ставку до 21%, что стало рекордным уровнем. Набиуллина не исключила нового повышения ставки в этом году, отмечая, что решение будет принято на основании данных об экономической ситуации в стране.

Президент Владимир Путин заявил в сентябре в ходе Восточного экономического форума, что ЦБ повышает ключевую ставку для снижения перегрева экономики. Её охлаждение нужно для стабильной работы Минфина по сбалансированности бюджета.