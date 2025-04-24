Москва, 24 апреля, 2025, 14:34 — ИА Регнум. К концу или даже к середине 2025 года вполне возможно ослабление рубля, поскольку основания для его укрепления в настоящее время отсутствуют. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин в ходе бизнес-диалога с клиентами банка.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«В целом я, честно говоря, не вижу больших оснований для того, чтобы видеть дальнейшее укрепление рубля. Думаю, все-таки он, может быть, «отъедет» к концу года или ближе к середине даже. Мы посмотрим», — отметил он.

По словам Костина, текущее укрепление национальной валюты связано по большей части не с деятельностью российских регуляторов, а с рядом других объективных факторов.

При этом он уточнил, что текущая ситуация выгодна для ЦБ, так как снижается инфляция, однако она невыгодна Минфину РФ, так как страдают экспортёры.

Как передавало ИА Регнум, 2 апреля Банк России в своём заявлении указал, что на данный момент укрепление курса рубля не следует рассматривать в качестве устойчивого фактора дезинфляции.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина 27 февраля назвала колебания курса национальной валюты временным явлением, которое вызвано санкционным давлением и другими внешними факторами.