Москва, 28 февраля, 2025, 15:15 — ИА Регнум. Ключевая ставка в России может снизиться во второй половине 2025 года. Такой прогноз 28 февраля в эфире телеканала «Россия 24» сделал глава банка ВТБ Андрей Костин.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Он отметил, что, судя по заявлениям руководства Банка России, кредитная политика на ближайший период будет оставаться достаточно жесткой и сам Центральный банк на этот год дает диапазон кредитной ставки 19–22%.

Костин указал на позитивные моменты, такие как сокращение кредитования и приближение инфляции к своему пику. Сейчас прогнозы по инфляции на этот год составляют 7–8%, напомнил глава финансовой организации.

«Мне кажется, что есть все основания надеяться, что во второй половине года — и уже точно ближе к концу, в четвертом квартале — мы можем ожидать снижения ставки», — заявил Костин.

По слова главы ВТБ, она может снизиться до 19%. Он уточнил, что обвального падения кредитования ждать не стоит. Однако небольшое снижение в розничном и замедление темпов в корпоративном кредитовании вполне возможно.

«В 2024 году у нас был хороший прирост инвестиций. Это дает надежду на то, мы продолжим многие инвестиционные программы. Будет планомерное торможение экономики для того, чтобы побороть инфляцию и выйти на цель 4% в 2026 году», — подчеркнул Костин.

Как передавало ИА Регнум, 14 февраля совет директоров ЦБ на первом в 2025 году заседании принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%. Согласно прогнозу регулятора с учётом проводимой денежно-кредитной политики, годовая инфляция снизится до 7–8% в 2025 году, вернётся к 4% в 2026 году и будет находиться на этом целевом уровне в дальнейшем.

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина 20 февраля заявила, что Банк России начнет снижать ключевую ставку только тогда, когда в стране начнется стабильное снижение инфляции. Она напомнила, что ключевая ставка является основным инструментом воздействия на инфляцию. Если бы ЦБ РФ не поднимал ключевую ставку, инфляция на сегодняшний день была бы гораздо выше.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников 17 февраля заявил, что рост российской экономики перестал быть фронтальным, появились первые признаки охлаждения.

Российские финансовые аналитики не исключили, что ключевая ставка начнет снижаться в третьем квартале или в конце года. По их мнению, на это решение могут повлиять улучшение геополитического фона и позитивные перспективы курса рубля.