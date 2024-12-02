Москва, 2 декабря, 2024, 10:41 — ИА Регнум. Курс доллара зафиксируется на уровне чуть выше 100 рублей, предположил глава ВТБ Андрей Костин в беседе с Reuters.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Коррекция уже происходит, доллар чуть выше 100 и, я думаю, будет на этом уровне оставаться. Ждём, что в следующем году ВВП вырастет на 1,9%, это среднее между оценкой правительства и Центрального банка. Считаем, что инфляцию удастся всё-таки снизить, хотя в условиях больших военных расходов и в условиях санкций такой инструмент, как ключевая ставка, возможно, не будет эффективным в полной мере в части управления инфляцией», — сказал он.

Костин уточнил, что нынешний уровень инфляции в России не является «чем-то удивительным», особенно если сравнивать его с показателями 2014–2015 годов. Бизнесмен также спрогнозировал резкое снижение объёмов розничного кредитования в 2025 году, но сохранение объёмов корпоративных займов.

Как передавало ИА Регнум, Костин также сравнил главу ЦБ России Эльвиру Набиуллину с бывшим премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер. По его словам, в следующем году ожидает снижения инфляции до 6,4%, а также снижения ключевой ставки, которая достигла рекордных 21%. При этом он допустил, что ставка может расти и дальше.

27 ноября на международном внебиржевом валютном рынке Forex курс доллара впервые с 16 марта 2022 года превысил 110 рублей. Центробанк России с 29 ноября установил официальный курс доллара на уровне 109,5782 рубля.