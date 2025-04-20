Москва, 20 апреля, 2025, 16:05 — ИА Регнум. Банки «Сбер» и ВТБ отменят дополнительные комиссии при выдаче льготных ипотечных кредитов. Об этом 20 апреля сообщили главы кредитных организаций Герман Греф и Андрей Костин.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

15 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо навести порядок в сфере семейной ипотеки. Он уточнил, что взимание дополнительных комиссий недопустимо, и напомнил, что именно государство выделяет банкам финансовые ресурсы на выдачу таких кредитов.

«Будем отменять, но это приведет к тому, что резко упадет объем выдачи ипотеки: просто банки не могут выдавать ипотеку себе в убыток, а она сегодня убыточна», — пояснил Греф в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Он добавил, что эти меры были предприняты, чтобы удержать объемы выдачи ипотечных кредитов. Костин выразил согласие с позицией Грефа по этому вопросу.

«Не от хорошей жизни эти вводились комиссии, но должен быть равный подход. Мы не хотели сначала вводить комиссии, не ввели их, но к нам пришли все из других банков, поэтому вынуждены были сравняться. Президент сказал — сделаем, конечно», — подчеркнул Костин.

Как передавало ИА Регнум, с 1 апреля по поручению главы государства программа «Семейная ипотека» распространилась на вторичный рынок. Таким образом, семьи могут приобрести квартиру по ставке до 6% при условии, что их ребенок находится в возрасте до шести лет включительно, и приобрести жилье по этой программе можно лишь один раз. Кроме того, дом должен быть не старше 20 лет и не считаться аварийным, а также нельзя покупать жилплощадь у взаимозависимых лиц.

В декабре 2024 года Путин также отмечал, что программы льготной ипотеки в России позволили добиться рекордных темпов строительства жилья. Он подчеркнул, что жилищные условия смогли улучшить положение сотен тысяч семей.