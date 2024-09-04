Владивосток, 4 сентября, 2024, 08:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поднялся на борт катера на причале острова Русский. В рамках рабочей программы глава государства с воды осмотрит гражданскую верфь под Владивостоком. Об этом 4 сентября сообщили в пресс-службе Кремля.

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что верфь будет создавать Объединённая судостроительная корпорация (ОСК).

«Это будет верфь для гражданских судов, в том числе газовозов», ― уточнил представитель Кремля.

Президента сопровождают глава ВТБ и ОСК Андрей Костин, а также первый вице-премьер Денис Мантуров.

«[Они] смогут по ходу давать ему пояснения о планах стратегического развития корпорации, столь важной для нашей страны», ― отметил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, президент России прибыл во Владивосток с рабочей поездкой, в рамках которой примет участие в Восточном экономическом форуме. Глава государства прилетел в Приморский край из Монголии, где находился с двухдневным официальным визитом.

На 4 сентября запланированы переговоры Владимира Путина с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, заместителем председателя КНР Хань Чжэном и заместителем председателя правительства Сербии Александром Вулиным. На следующий день глава российского государства примет участие в пленарном заседании ВЭФ.

Также в среду президент РФ посетит пункт базирования Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота ВМФ России в бухте Улисс. Главе государства доложат о состоянии и перспективах развития оперативного объединения в составе Тихоокеанского флота.