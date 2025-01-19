Москва, 19 января, 2025, 14:42 — ИА Регнум. Международную платёжную систему SWIFT надо «убить» в России, дабы не допустить утечки информации. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Aleksander Polyakov/Global Look Press

«SWIFT надо убить просто-напросто, в хорошем смысле слова, отказаться и больше с ним не работать, это прямая утечка информации к нашим недругам», — отметил он.

По его словам, у страны имеются технологические средства для отказа от данной платёжной системы.

Россия была отключена от платёжной системы SWIFT 1 марта 2022 года вскоре после начала спецоперации. У России появилась собственная система расчётов, однако это создаёт проблемы при взаимодействии с другими странами.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что отключение от системы SWIFT стало одной из наиболее болезненных санкций Запада против России. Однако, по её словам, подготовка к отключению системы велась ещё с 2014 года.

Президент России Владимир Путин заявлял, что страны БРИКС не создают альтернативу системе SWIFT. По его словам, проблема в расчётах существует, но её решают посредством использования национальных валют.