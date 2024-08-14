Материалы с тегом «Алексей Смирнов»
В Курской области восстановят разрушенные после атак ВСУ объекты
Все разрушенные объекты на территории Курской области в результате нападения украинских вооружённых формирований восстановят. Об этом в эфире «Соловьёв Live» заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов. «Мы всё посчитаем, все восстановим и сделаем ещё лучше, чем было. Работы много, но благодаря...
14 августа 2024
В Курской области ночью объявили ракетную опасность, работали силы ПВО
В Курской области ночью 14 августа объявили о ракетной опасности. Врио губернатора Алексей Смирнов попросил людей не подходить к окнам, так как работает система ПВО. Об объявленной ракетной опасности Смирнов сообщил в Telegram-канале. Глава региона предупредил жителей о необходимости укрыться в...
14 августа 2024
В Курской области объявили ракетную опасность
Режим ракетной опасности ночью 13 августа объявили в Курской области. Об этом жителей предупредил врио губернатора региона Алексей Смирнов. В Telegram-канале он призвал население укрыться дома в помещениях со сплошными стенами и без окон. Тем, кто в это время оказался на улице, рекомендовали зайти...
13 августа 2024
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА
На территории Курской области ночью 13 августа объявили опасность атаки БПЛА. Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. Он призвал население сохранять бдительность и заверил, что подразделения ПВО находятся в готовности для отражения возможной атаки. Как сообщало ИА Регнум...
13 августа 2024
Врио губернатора рассказал о диверсионных группах в Курской области
На приграничных территориях Курской области действуют диверсионные группы с российскими документами. Об этом в ходе совещания президенту России Владимиру Путину доложил врио губернатора региона Алексей Смирнов. «Следим за случаями мародёрства. Конечно, есть опасность, что здесь действуют в нашей...
12 августа 2024
В Курской области выкопали противотанковый ров протяжённостью 40 км
В Курской области выкопали противотанковый ров протяжённостью 40 км, сообщил 12 августа временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов во время совещания с президентом России Владимиром Путиным по ситуации в приграничных районах. «Выкопали 40 км противотанкового рва из...
12 августа 2024
Власти Курской области назвали число погибших при атаках ВСУ мирных жителей
В результате атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) погибли 12 гражданских лиц, 121 человек ранен, в том числе 10 детей, сообщил 12 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. «Погибших гражданских лиц 12, раненых 121, в том числе 10...
12 августа 2024
Власти Курской области не знают о судьбе около двух тысяч жителей
Власти Курской области не знают о судьбе порядка двух тысяч человек, которые могут находиться в 28 населённых пунктах под контролем ВСУ. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов. «28 населённых пунктов находятся в этой зоне (захваченной ВСУ. — Прим. ред.). Это...
12 августа 2024
Власти Курской области приняли решение вывезти жителей из Беловского района
Оперативный штаб Курской области принял решение вывези жителей из Беловского района, сообщил 12 августа временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов. «По ситуации в Беловском районе. Региональным оперштабом принято решение — вывозить жителей. Поручил региональному минтрансу...
12 августа 2024