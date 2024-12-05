Курск, 6 декабря, 2024, 01:10 — ИА Регнум. Ушедший 5 декабря в отставку по собственному желанию губернатор Курской области Алексей Смирнов обратился к жителям региона, сообщив, что переходит на новое место службы.

ИА Регнум Алексей Смирнов

Смирнов отметил, что Курская область, как и вся страна, проходит через сложнейшие испытания, делается всё возможное ради будущего нашей Родины.

«Я перехожу на новое место службы. Это большая ответственность, и я приложу все силы, чтобы оправдать оказанное мне доверие», — заверил политик.

Алексей Смирнов поблагодарил всех за поддержку, в том числе свою команду, с которой «круглосуточно трудились ради благополучия Курской области».

Он заверил, что на новом месте работы приложит все усилия, чтобы поддерживать регион, содействовать его скорейшему восстановлению и дальнейшему развитию.

Как сообщало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин назначил 5 декабря депутата Госдумы Александра Хинштейна врио губернатора Курской области. В этот же день Путин принял отставку действующего губернатора Алексея Смирнова по собственному желанию.

Одним из самых коротких губернаторских сроков в России отметился Алексей Смирнов. Он возглавлял Курскую область 205 дней.

4 ноября Владимир Путин назначил ещё одного участника программы «Время героев», экс-мэра Краснодара, ветерана СВО Евгения Первышова главой Тамбовской области.

Назначения на ответственные должности получили также Артём Жога, Артур Орлов, Игорь Юргин, Роман Кулаков, Владимир Сайбель, Алексей Кондратьев, Евгений Чинцов и другие.