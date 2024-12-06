Москва, 6 декабря, 2024, 08:51 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн назначен временно исполняющим обязанности губернатора Курской области. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн во время встречи

Избранный в этом году глава региона Алексей Смирнов подал в отставку по собственному желанию.

В документе, опубликованном на сайте Кремля, указано, что Хинштейн будет исполнять обязанности губернатора до вступления в должность вновь избранного главы Курской области.

На встрече с Хинштейном президент отметил, что политик два года был советником директора Росгвардии — в период с 2016 по 2018 год.

«И в этой связи хотел бы вам предложить должность исполняющего обязанности губернатора Курской области, имея в виду, что сейчас там востребовано кризисное управление, безусловно, в той ситуации, в которой Курская область сейчас находится», — подчеркнул Путин.

Глава государства добавил, что по мере освобождения территории региона от противника там нужно будет восстанавливать ЖКХ, экономику и жизнь в целом. При этом акцент следует сделать на организации работы по помощи людям, которые в ней нуждаются как сейчас, так и в ближайшем будущем.

Путин добавил, что у Хинштейна «очень хорошие наработки, отношения» и в исполнительных органах власти, которые нужно использовать для достижения поставленных задач.

Как сообщало ИА Регнум, Алексей Смирнов 15 мая был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Курской области. В сентябре он одержал победу на выборах главы региона. Без приставки «врио» Смирнов пробыл в должности 80 дней. Всего же Смирнов возглавлял Курскую область 205 дней.

Александр Хинштейн родился 26 октября 1974 года в Москве. Он окончил факультет журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова, а позднее — Московский университет МВД. С 1992 по 2003 год работал в газете «Московский комсомолец» на разных должностях. В 2003–2016 годах был депутатом Госдумы.

В 2013 году прошёл профессиональную переподготовку в РАНХи ГС при президенте РФ по «Программе переподготовки высшего уровня резерва управленческих кадров».

В 2016–2018 годах работал советником директора Росгвардии. С 2018 года является депутатом Госдумы, возглавляет комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи.