Курск, 7 декабря, 2024, 16:17 — ИА Регнум. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что считает несправедливым то, что жителей региона лишают земельных участков после того, как курянам поступают выплаты в связи с переездом из приграничных районов. Об этом он рассказал в субботу, 7 декабря.

РИА Новости/Владимир Песня

«Сегодня после того, как житель получает денежную выплату, он лишается права на принадлежащий ему земельный участок. Он переходит в собственность государства, в муниципальную собственность, что, наверное, неправильно и несправедливо», — сообщил Хинштейн в интервью ТАСС.

Врио главы Курской области также заверил жителей региона в том, что у них не будет проблем в процессе коммуникации с властями.

Как передавало ИА Регнум, 6 декабря президент России Владимир Путин назначил Хинштейна врио главы Курской области после того, как экс-губернатор региона Алексей Смирнов подал в отставку по собственному желанию.

6 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Хинштейн должен будет обеспечить все потребности курян. Восстановление жилищно-коммунального хозяйства, строительной сферы, обеспечение всех потребностей населения региона — всё это будет его насущными задачами, уточнил Песков.

7 декабря Хинштейн заявил, что не намерен спонтанно проводить смену курского кабмина. Он также указал, что будет стараться работать максимально открыто и обеспечивать реализацию закона о госпабликах, который обязал все органы власти вести страницы в отечественных социальных сетях для более качественного диалога с населением.