Москва, 16 апреля, 2025, 19:47 — ИА Регнум. Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов арестован на два месяца по делу о мошенничестве при строительстве защитных сооружений в регионе. Такое решение 16 апреля принял Мещанский суд Москвы.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Смирнова Алексея Борисовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, на два месяца», — говорится в сообщении в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Отмечается, что суд отказал в удовлетворении ходатайства Смирнова и его адвоката об избрании в отношении обвиняемого более мягкой меры пресечения, не связанной с заключением под стражей.

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