Курск, 17 апреля, 2025, 00:01 — ИА Регнум. Власти Курской области поддерживают постоянный контакт с правоохранительными органами по делу бывшего губернатора региона Алексея Смирнова и его заместителя Алексея Дедова. Об этом вечером 16 апреля сообщил врио губернатора области Александр Хинштейн во время общения с журналистами.

Telegram-канал Александра Хинштейна. Кадр из видео

«Ничего не намерены скрывать. Находимся в полном контакте с правоохранителями. Рассчитываем на то, что истина будет установлена, регион будет развиваться», — отметил Хинштейн, видеокомментарий которого опубликован в его Telegram-канале.

Он выразил уверенность, что следствие и суд объективно разберутся в деле и установят правду. Хинштейн отметил, что правительство региона будет активно взаимодействовать с правоохранительными, следственными и надзорными органами и продолжит это делать в дальнейшем.

Как передавало ИА Регнум, 16 апреля правоохранители задержали Смирнова, а также его бывшего заместителя Алексея Дедова. Позже суд арестовал Смирнова. Экс-губернатору грозит до 10 лет лишения свободы.

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что Смирнов и Дедов были задержаны по делу о хищении 1 млрд рублей, выделенных на строительство фортификаций на границе Курской области с Украиной. Фигуранты руководили участниками организованной группы и совместно с руководством Корпорации развития Курской области организовали хищение бюджетных средств.

По данным Telegram-канала «112», показания против фигуранта дал экс-гендиректор компании «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин. На данный момент он также находится под арестом.

20 декабря Лукина задержали по делу о злоупотреблении полномочиями при строительстве фортификационных сооружений в курском приграничье. В отношении него возбудили дело по статье о мошенничестве — ему грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.