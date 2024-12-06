Курск, 6 декабря, 2024, 10:29 — ИА Регнум. Министр транспорта РФ Роман Старовойт предположил, что у экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова были проблемы с донесением информации о мерах поддержки до граждан. Об этом министр заявил 6 декабря журналистам.

РИА Новости/Илья Питалев

Роман Старовойт, который ранее возглавлял регион, рассказал, что решение об отставке Смирнова могло быть принято из-за недостаточно хорошей коммуникацией с жителями, которым оказывались меры поддержки со стороны властей. Министр транспорта назвал сложившуюся ситуацию непростой.

«Очевидно, что в последние время у Алексея Борисовича Смирнова возникли проблемы с налаживанием коммуникации с людьми, потому что на региональном и федеральном уровне принято большое количество мер поддержки — и материальных, и юридических. Больше 160. Но организовать доведение до людей того, как реализуются эти меры, с этим возникли проблемы», — отметил он.

Алексей Смирнов 15 мая 2024 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Курской области. В сентябре он одержал победу на выборах главы региона и официально пробыл в новой должности 80 дней. В общей сложности Смирнов возглавлял Курскую область 205 дней.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 6 декабря Смирнов подал в отставку с поста главы Курской области по собственному желанию. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении главы комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора.