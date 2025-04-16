Москва, 16 апреля, 2025, 17:56 — ИА Регнум. Задержанному по делу о мошенничестве экс-губернатору Курской области Алексею Смирнову грозит до 10 лет лишения свободы в случае признания вины.

Михаил Климентьев/ТАСС Алексей Смирнов

В отношении бывшего главы региона возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Санкция данной статьи предусматривает в том числе лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 млн рублей.

Правоохранители задержали Смирнова, а также его бывшего заместителя Алексея Дедова. В силовых структурах уточняли, что речь идет о хищении бюджетных средств, выделенных на возведение оборонительных сооружений.

По данным Telegram-канала «112», показания против Смирнова дал бывший генеральный директор компании «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин, который находится под арестом по делу о хищениях при строительстве фортификационных сооружений.

Как передавало ИА Регнум, 20 декабря Лукин был задержан по делу о строительстве фортификационных сооружений в курском приграничье. Его заподозрили в злоупотреблении полномочиями.

С 2015 по 2024 год «Корпорация развития Курской области» заключила в общей сложности 135 госконтрактов. В марте 2023 года были заключены два госконтракта на сумму чуть больше 3,2 млрд рублей с областным казенным учреждением «Управление капитального строительства Курской области», учредителем которого выступает министерство строительства региона. Генеральная прокуратура РФ потребовала взыскать с Лукина и других фигурантов дела, которые присвоили финансы, более 3,2 млрд рублей, а также арестовать имущество фирм и участников коррупционных схем.