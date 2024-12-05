Курск, 6 декабря, 2024, 00:55 — ИА Регнум. Одним из самых коротких губернаторских сроков в России отметился Алексей Смирнов. Он возглавлял Курскую область 205 дней.

ИА Регнум Алексей Смирнов

Алексей Смирнов 15 мая был назначен президентом России Владимиром Путиным временно исполняющим обязанности губернатора Курской области. В сентябре он одержал победу на выборах главы региона. Без приставки врио Смирнов пробыл в должности 80 дней.

Ранее он занимал пост первого заместителя губернатора Курской области и председателя правительства Курской области. Координировал и контролировал деятельность находящихся в его ведении министерств экономического развития, транспорта и автомобильных дорог, внутренней и молодежной политики, имущества, информации и общественных коммуникаций.

Как сообщало ИА Регнум, 5 декабря Владимир Путин назначил депутата Госдумы Александра Хинштейна врио губернатора Курской области. Он согласился и ответил, что приложит «максимум возможного и усилий», для того чтобы оправдать доверие президента. В этот же день глава государства принял отставку действующего губернатора Курской области Алексея Смирнова по собственному желанию.