Москва, 16 апреля, 2025, 19:06 — ИА Регнум. Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов и его бывший заместитель Алексей Дедов задержаны по делу о хищении 1 млрд рублей, выделенных на строительство фортификаций на границе с Украиной. Об этом 16 апреля сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Московские суды общей юрисдикции/ТАСС Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов

«Бывшие чиновники задержаны в рамках расследования уголовного дела по факту хищения бюджетных средств в сумме более 1 млрд рублей. Они были выделены АО «Корпорация развития Курской области» для строительства фортификационных сооружений на границе региона с Украиной», — заявила Волк, ее слова приводит официальный Telegram-канал МВД.

Он отметила, что Смирнов и Дедов руководили участниками организованной группы и совместно с руководством Корпорации развития Курской области организовали хищение бюджетных средств.

Фигуранты доставлены в Москву, им предъявлено обвинение в преступлении по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Следователи планируют обратиться в суд с ходатайством о заключении обвиняемых под стражу.

Как передавало ИА Регнум, правоохранители задержали Смирнова, а также Дедова. Экс-губернатору грозит до 10 лет лишения свободы.

По данным Telegram-канала «112», показания против фигуранта дал экс-гендиректор компании «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин. На данный момент он также находится под арестом.

20 декабря Лукина задержали по делу о злоупотреблении полномочиями при строительстве фортификационных сооружений в курском приграничье. В отношении него возбудили дело по статье о мошенничестве — ему грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

С 2015 по 2024 год «Корпорация развития Курской области» успела заключить 135 госконтрактов, среди них два в марте 2023 года на сумму свыше 3,2 млрд рублей с областным казенным учреждением «Управление капитального строительства Курской области». Генпрокуратура РФ потребовала взыскать с Лукина и других фигурантов всю сумму, арестовать имущество фирм и участников коррупционных схем.