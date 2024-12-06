Москва, 6 декабря, 2024, 04:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 5 декабря назначил депутата Госдумы Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области. Указ об этом опубликован на сайте Кремля.

Duma.gov.ru Александр Хинштейн

Глава государства принял добровольную отставку руководившего регионом Алексея Смирнова.

В указе президента отмечается, что Хинштейн будет исполнять обязанности губернатора до вступления в должность вновь избранного главы Курской области.

На встрече с Александром Хинштейном Владимир Путин подчеркнул, что Курская область нуждается в кризисном управлении и после освобождения всех территорий от ВСУ предстоит многое сделать для их восстановления.

Одной из главных задач властей в регионе является организация помощи людям, отметил президент.

Хинштейн сказал, что для него назначение на должность врио губернатора Курской области является большой честью. Он поблагодарил президента за оказанное доверие и пообещал сделать всё, чтобы оправдать его.

При этом назначенный врио губернатора отметил, что понимает всю сложность ситуации в Курской области, жители которой должны ощущать заботу властей и чувствовать, что они — часть одной большой страны.

Как сообщало ИА Регнум, Алексей Смирнов возглавлял Курскую область 205 дней. 15 мая он был назначен президентом временно исполняющим обязанности губернатора. В сентябре он одержал победу на выборах главы региона. Без приставки «врио» Смирнов пробыл в должности 80 дней.

В Ростове-на-Дону и Ростовской области 10 председателей и судей подали в отставку. Свои должности оставили семь председателей и три судьи. Кроме того, коллегией было вынесено в общей сложности 11 решений о проведении квалификационной аттестации судей.