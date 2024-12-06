Путин сменил главу Курской области
Путин назначил депутата Госдумы Хинштейна врио губернатора Курской области
Москва, 6 декабря, 2024, 04:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 5 декабря назначил депутата Госдумы Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области. Указ об этом опубликован на сайте Кремля.
Глава государства принял добровольную отставку руководившего регионом Алексея Смирнова.
В указе президента отмечается, что Хинштейн будет исполнять обязанности губернатора до вступления в должность вновь избранного главы Курской области.
На встрече с Александром Хинштейном Владимир Путин подчеркнул, что Курская область нуждается в кризисном управлении и после освобождения всех территорий от ВСУ предстоит многое сделать для их восстановления.
Одной из главных задач властей в регионе является организация помощи людям, отметил президент.
Хинштейн сказал, что для него назначение на должность врио губернатора Курской области является большой честью. Он поблагодарил президента за оказанное доверие и пообещал сделать всё, чтобы оправдать его.
При этом назначенный врио губернатора отметил, что понимает всю сложность ситуации в Курской области, жители которой должны ощущать заботу властей и чувствовать, что они — часть одной большой страны.
Как сообщало ИА Регнум, Алексей Смирнов возглавлял Курскую область 205 дней. 15 мая он был назначен президентом временно исполняющим обязанности губернатора. В сентябре он одержал победу на выборах главы региона. Без приставки «врио» Смирнов пробыл в должности 80 дней.
В Ростове-на-Дону и Ростовской области 10 председателей и судей подали в отставку. Свои должности оставили семь председателей и три судьи. Кроме того, коллегией было вынесено в общей сложности 11 решений о проведении квалификационной аттестации судей.