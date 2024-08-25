Россия вернула из украинского плена 115 военных, захваченных в приграничных районах Курской области. Посредником в переговорах выступили Объединённые Арабские Эмираты, Москва поблагодарила Абу-Даби за помощь.

Пресс-служба Минобороны РФ/AP

Минобороны РФ сообщило об обмене военнопленными между двумя странами 24 августа. Сначала освобождённых российских военнослужащих доставили в Белоруссию. Их осмотрели врачи и оказали бойцам медицинскую и психологическую помощь. Солдатам предоставили продуктовые наборы, а также возможность позвонить родным.

Министерство обороны РФ

Министерство обороны РФ

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3911299" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Освобождённые из украинского плена российские военнослужащие

Вечером 24 августа бывших пленников доставили на самолёте в Москву. Их встретила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Несмотря на то, что бойцы были в плену непродолжительное время, оно казалось вечностью, отметила омбудсмен.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/player/75G2dYzvq" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Кадры возвращения 115 российских военнослужащих

Вернувшиеся из плена солдаты пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны. Москва при обмене передала Киеву 115 украинских бойцов.